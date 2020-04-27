شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة ليعوض الخسائر التي تكبدها اليوم، لكنه ينخفض مجدداً ليتحرك دون 13.00، مما يجعلنا نقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة 14.25 والدعم 11.30.
نشير إلى أن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والعودة إلى الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يستهدف مناطق دون حاجز 10.00 دولار للبرميل، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 16.65 ثم 19.05.
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