شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض والتداول دون 1.0840، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 1.0700 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.0840 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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