شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بعد تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط إقبال من المستثمرين على الأسهم وتجنب المعدن النفيس والدولار كملاذات آمنة في ظل أزمة فيروس "كورونا".



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة مثيرة للجدل بأنه يقترح عدم تقديم التمويل والدعم اللازم للولايات التي يديرها ديمقراطيون بسبب سوء إدارتهم.

Advertisements



وأوضح "ترامب" بأن أموال دفاعي الضرائب لا يجب أن توجه إلى مثل هذه الولايات والمدن، ويأتي ذلك قبيل عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي وعدد من حكام الولايات لبحث الحصول على تمويل لمواجهة فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 1723.8 دولار للأوقية بعد تحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 2.2%، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1745.8 دولار وأقل سعر عند 1720 دولارا.