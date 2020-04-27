الارشيف / الاقتصاد

الدولار ينخفض مع ترقب استعدادات الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع ترقب استعدادات الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استعدادات الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد وتشغيل الوكالات الفيدرالية.


وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن عن خطة لإعادة عمل الاقتصاد بشكل تدريجي وإنقاذ ملايين الوظائف المفقودة بسبب أزمة فيروس "".


ويقترب عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة من مليون حالة بينما يناهز عدد المصابين حول العالم ثلاثة ملايين.

Advertisements


ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب 0.25% دون تغيير.


وعلاوة على ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب تدفق نتائج أعمال الشركات عن ااربع السنوي الأول، وسوف يشهد الأسبوع الجاري صدور نتائج شركات تكنولوجية كبرى أبرزها "آبل" و"ألفابت".


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار ينخفض مع ترقب استعدادات الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا