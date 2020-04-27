شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع ترقب استعدادات الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استعدادات الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد وتشغيل الوكالات الفيدرالية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن عن خطة لإعادة عمل الاقتصاد بشكل تدريجي وإنقاذ ملايين الوظائف المفقودة بسبب أزمة فيروس "كورونا".



ويقترب عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة من مليون حالة بينما يناهز عدد المصابين حول العالم ثلاثة ملايين.

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ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب 0.25% دون تغيير.



وعلاوة على ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب تدفق نتائج أعمال الشركات عن ااربع السنوي الأول، وسوف يشهد الأسبوع الجاري صدور نتائج شركات تكنولوجية كبرى أبرزها "آبل" و"ألفابت".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.