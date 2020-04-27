شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصلب تتراجع بعد أنباء عن حاجة "تاتا ستيل" لدعم الحكومة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب أنباء عن حاجة أكبر منتج للمعدن في المملكة المتحدة "تاتا ستيل" لدعم حكومي يقدر بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الصلب في المملكة المتحدة وبوجه عام من تداعيات فيروس "كورونا" على الإنتاج والطلب.



ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر قولها إن مسؤولي "تات ستيل" تواصلوا مع الحكومتين في المملكة المتحدة وويلز من أجل الحصول على دعم مالي في ظل تصاعد أزمة "كورونا".

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وأوضحت المصادر أن المحادثات بين "تاتا ستيل" والمسؤولين الحكوميين لا تزال جارية بمشاركة وزاات الخزانة والطاقة والصناعة والتجارة في المملكة المتحدة.



ويعمل لدى "تاتا ستيل" نحو 8385 موظف في جميع أنحاء المملكة المتحدة من بينهم ما يقرب من أربعة آلاف عامل في منطقة "بورت تالبوت" جنوب "ويلز".



وأشار مسؤولون إلى أن الحكومة البريطانية تعد حزمة إنقاذ مالي بقيمة خمسين مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل نحو عُشر ما طلبته "تاتا ستيل" فقط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للصلب بنسبة 1.5% إلى 3420 دولار للطن في تمام الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش.