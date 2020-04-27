شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 9% بفعل مخاوف طاقة التخزين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 9% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف امتلاء مستودعات تخزين النفط فى معظم أنحاء العالم خاصة فى الولايات المتحدة ، بجانب الشكوك حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

انخفض خام برنت بنسبة 9.4% إلى مستوي 19.90$ ، من مستوى إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 21.98$ ، وسجل أعلى مستوي خلال تعاملات اليوم عند 21.90$.

حققت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، استنادا على آمال تحرك كبار المنتجين لإجراء تعميق إضافي فى تخفيضات الإنتاج المحتملة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الخام الدولي" خام برنت" نسبة 22% ، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب مخاوف انهيار الطلب العالمي ،واتساع الفجوة بين العرض والطلب فى السوق.

أكبر الأزمات التي تواجه أسعار النفط العالمية فى الوقت الحالي ، قرب امتلاء مستودعات التخزين فى معظم أنحاء العالم بالطاقة الكاملة ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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مستودعات التخزين فى كوشينغ أوكلاهوما الأمريكية على وشك الوصول إلي الطاقة الاستيعابية القصوى ،مع ارتفاع مخزونات الخام التجارية إلى حوالي 519 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 17نيسان/أبريل ، بالقرب من المستوي القياسي 535 مليون برميل المسجل فى عام 2017.

وهناك أيضا أزمة الشكوك حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

أعلن تحالف "أوبك بلس" عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا.

وعلى حسب تقديرات معظم مؤسسات الطاقة الدولية ، انخفض الطلب العالمي فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا ، والطلب مرشح لمزيد من الهبوط الحاد فى حال استمر وضع " الإغلاق الكبير" للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

وفى حالة التعاون الجاد بين كبار المنتجين ،ودخول اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي ،المتوقع تسجيل فائضا فى المعروض بحوالي 10 مليون برميل ، لتستمر الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض فى السوق ،الأمر الذي يسبب المزيد من الاختلال فى صناعة النفط العالمية.