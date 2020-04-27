شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة أسبوعين قبيل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية ، بعد إجراءات تحفيزية جديدة فى الولايات المتحدة ،وبعد صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال نيسان/أبريل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 99.83 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.23 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.32 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.87 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل مخاوف الركود العنيف للاقتصاد العالمي ،وانهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية.

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، فى ظل اتجاه معظم الدول الكبرى لتخفيف إجراءات العزل العامة المرتبطة بفيروس كورونا ،وإعادة فتح الاقتصادات المغلقة تدريجيا.

صعود الأسهم العالمية ،بجانب توالي إجراءات التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة ، لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، يقلص مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات تصب فى صالح المعنويات المرتفعة حاليا بالأسواق ،وبالتالي يعمق الدولار الأمريكي من خسائره الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة 14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال نيسان/أبريل المتوقع 90.1 نقطة من 120.0 نقطة في آذار/مارس.