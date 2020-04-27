شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم أسعار معادن الملاذات الآمنة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 15.11$ ، من مستوي الافتتاح عند 15.23$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 15.32$.

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أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مستقرا، بعد يومين من المكاسب، وحقق المعدن ارتفاعا بنسبة 0.5% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين فى مطلع تعاملات الأسبوع ، وهو ما ينعكس حاليا بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، حيث تتجه معظم الدول الكبرى إلى تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

فمع تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد 19 ،وضعت الدول الكبرى فى أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة ،خطط لإعادة فتح الاقتصادات المغلقة تدريجيا.