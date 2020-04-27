الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الأسهم وآمال تخفيف إجراءات العزل العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة والذي تلقى الدعم من تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي واعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، لكن استمرار المخاوف بشان ركود عالمي كبح الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 08:16 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1738.20 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل تحفيز جديد من بنك اليابان المركزي، فيما ارتفعت الأسهم الصينية بفعل انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكثف بنك اليابان شراء الأصول العالية المخاطر وتعهد بمشتريات غير محدودة للسندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

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ويميل الذهب للاستفادة من تدابير واسعة النطاق للتحفيز إذ يُعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

وتمضي عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، على مسار تخفيف قيود بعينها والسماح للشركات باستئناف العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2045.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 761.50 دولار وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.19 دولار.