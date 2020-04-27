شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال إعادة فتح الاقتصادات الكبرى تدريجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، يأتي هذا بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، استنادا على آمال اتجاه الدول الكبرى لتخفيف إجراءات العزل العامة ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وإعادة فتح الاقتصادات العالمية المغلقة تدريجيا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد خيبة آمل كبيرة بعد فشل قادة الاتحاد الأوروبي فى الاتفاق على تفاصيل إنشاء صندوق طوارئ بقيمة تريليون يورو لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كوفيد 19.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 1.4% ، أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل المخاوف الناجمة عن انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

Advertisements

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.5% ، بفضل توقعات أرباح دويتشه بنك.

ارتفع سهم دويتشه بنك بأكبر من 10% ليتصدر قائمة الشركات الرابحة على مؤشر ستوكس أوروبا ،بعدما أعلن أكبر بنك فى ألمانيا عن توقع صافي دخل 66 مليون يورو خلال الربع الأول من عام 2020 ، بأفضل من تقديرات الخبراء ،وحقق البنك صافي 201 مليون يورو خلال الربع الأول من عام 2019.

مع تراجع معدل الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا المستجد ، فى معظم الدول الكبرى فى أوروبا ،وضعت حكومات تلك الدول خطط لتخفيف إجراءات العزل العامة الصارمة ، مع إعادة فتح الاقتصادات المغلقة تدريجيا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ،بعد إقرار تحفيز إضافي جديد فى الولايات المتحدة بحوالي 500 مليار دولار لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.8% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.4 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.5 %.