شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل آمال تخفيف إجراءات العزل العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع اتجاه بعض الدول الكبرى لتخفيف إجراءات العزل العام ضمن تداعيات فيروس كورونا.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9% إلى 1,713.15$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,728.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,728.56$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.25% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,738.75$ للأونصة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.6% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعد انهيار أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

Advertisements

ارتفعت الأسهم الأسيوية على نطاق واسع بقيادة السوق الياباني ، بعدما قرر بنك اليابان المركزي شراء المزيد من السندات الحكومية لمكافحة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا ، وصعدت الأسهم الصينية أيضا بعد تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفى أوروبا ارتفعت أسواق الأسهم بالتعاملات المبكرة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بفضل مؤشرات على تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد 19.

وبفضل تلك المؤشرات تتجه بعض الدول الكبرى ،ومنها ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ، إلى تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة ،والتي تم فرضها منذ أوائل آذار/مارس الماضي ، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 5.85 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1048.31 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.