شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يكون تركيبة فنية سلبية – تحليل – 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -0.02 نقطة ليستقر السهم عند سعر 4.87 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ويحاول السهم وسط ذلك تكوين نموذج المثلث المتماثل السلبي خلال تداولاته الأخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.95. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فورد يكون تركيبة فنية سلبية – تحليل – 27-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.