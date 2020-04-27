شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك ينخفض من جديد – تحليل – 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) مرة أخرى في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.99% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 6.26 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب عند 5.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط