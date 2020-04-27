شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يرتفع بيأس – تحليل – 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.00% بما يعادل 0.43 نقطة ليستقر السهم عند سعر 21.95 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.02، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.84.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه