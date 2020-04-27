شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم بهذا الارتفاع الأخير مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 1.95 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 177.00 دولار.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 180.67، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 167.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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