شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هوم ديبوت (HD) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.87% بما يعادل 9.86 نقطة ليستقر عند سعر 212.18 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 210.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 230.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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