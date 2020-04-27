شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج تتقدم بملف تخفيض رأسمالها لـ "السوق المالية" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن تقدمها بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وذلك يوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.
يُذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى، في يناير الماضي، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 29.5%، من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال، وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم بعد التخفيض.
وقالت الشركة، في بيان سابق، إن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك من خلال إلغاء عدد 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 7% والارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 72% والانخفاض في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 15% والارتفاع في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 10%.
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