شكرا لقرائتكم خبر عن فواز الحكير تُعيد تشغيل متاجرها في ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية لاحتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن إعادة التشغيل الجزئي لمتاجر التجزئة التابعة ابتداءً من 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل الجاري، وحتى 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم إعادة تشغيل العلامات التابعة في مجالات أزياء التجزئة والإلكترونيات، بينما ستظل العلامات التابعة في مجال الأغذية والمشروبات مغلقة وفقًا للتعليمات المنصوص عليها بالقرار الملكي بشأن التخفيف الجزئي لحظر التجول على مستوى المملكة.

ويُشار إلى أن الحكومة السعودية أصدرت قراراً ملكياً، أمس الإثنين، بشأن التخفيف الجزئي لحظر التجول على مستوى المملكة (باستثناء مكة المكرمة) بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً في الفترة من تاريخ 3 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020، وحتى 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020.

وأشارت الشركة إلى أن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها.

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وبحسب البيان، سوف تلتزم المتاجر التابعة التي سيجرى إعادة تشغيلها جزئيًا بكافة التوجيهات الحكومية الجديدة المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

وعلى الجانب الآخر، سوف يتم تطبيق تدابير شاملة للحفاظ على الصحة والسلامة طوال فترة التشغيل الجزئي للمتاجر التابعة والتي ستشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر مع فرض استخدام معدات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المتاجر التابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 25.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.56%، أي ما يعادل 56.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بتنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحًا للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءًا من علاقات استراتيجية.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 234.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 281.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.