شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك البلاد تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك البلاد، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 375 مليون ريال.
وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.
يُذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.
ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.520 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
كذلك فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.
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