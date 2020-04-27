شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يعتزم استرداد صكوك بقيمة 4 مليار ريال مستحقة في 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن عزمه استرداد الصكوك الخاصة به التي أصدرها بحجم 4 مليار ريال والمستحقة في 2025، بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة من إصدارها، بحلول 24 يونيو المُقبل.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه يمكن له كمصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في 24 يونيو 2020 أو قريباً منه، وذلك وفقًا لشروط وأحكام الصكوك.

وأشار البنك، إلى أنه قد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

ويُذكر أن الصكوك صادرة في 24 يونيو 2015، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليار ريال (البالغة 4 آلاف صك بقيمه اسميه قدرها مليون ريال لكل صك) وعمر استحقاق فعلي عشرة سنوات، تستحق في 24 يونيو 2025.

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وبحسب البيان، سيقوم بنك الرياض بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري (ربح الفترة الحالية المنتهية في 24 يونيو 2020) إلى حسابات حاملي الصكوك في 24 يونيو 2020م بناءً على ملكيتهم المقيدة كما في 15 يونيو 2020 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك).

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباحه بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2% حيث إن العام 2018 كان قد تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017.