شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المواد الخام يهبط بخسائر "طباعة وتغليف" 35% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الخسائر بنسبة 35.23% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 14.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 23 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 3.1 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 8.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تراجع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض في أسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف، كما يعود انخفاض صافي الخسارة إلى السبب السابق بالإضافة إلى الانخفاض في تكاليف التمويل.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 194.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 202 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 54.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الانخفاض في تكاليف المبيعات، بالإضافة إلى الارتفاع في الربح التشغيلي الذي قاد إلى تقليص مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.