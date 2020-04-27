شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية تؤكد سعيها للالتزام باتفاق "أوبك +" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام الكويتي تماشيا مع التزامات دولة الكويت باتفاق (أوبك +) اعتبارا من شهر مايو المقبل.

وأكدت المؤسسة حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كانت "أوبك" والمنتجون المستقلون على رأسهم روسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل قد توصلت مؤخراً، لاتفاق بخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل بداية من مايو ولمدة شهرين.