شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاً واضحاً لمستوى 0.6407 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، لنرجّح استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة والتوجه نحو مستويات 0.6500 ثم 0.6685 كمحطات رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات دونه من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد