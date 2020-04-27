شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية اليوم ليهاجم مستوى 20.76، لكنه يعود للتحرك فوق هذا المستوى، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 23.74، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأكيد كسر 20.76 سيحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد