شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي ملحوظ هذا الصباح ليلامس مستوى 14.25، ونلاحظ أن السعر يحافظ على تماسكه فوق هذا المستوى، يرافقه بدء ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 16.65 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 19.05 كهدف تالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 14.25 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي سيقود للتوجه نحو 11.30 كمحطة سلبية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 16.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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