شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب قرب مستوى 15.08 ولا يزال فوقه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد دون تغيير للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار استئناف الارتفاع لزيارة مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد