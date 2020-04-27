شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم للسعر، وطالما أن السعر فوق 1678.45، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1780.00 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد