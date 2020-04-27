شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً لمستوى 1.2400 ويستقر فوقه الآن، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر المستوى المذكور الذي يتحول إلى دعم الآن أو اختراق المقاومة 1.2515.
نشير إلى أن كسر الدعم سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي تبدأ أهدافه عند 1.2304، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة قصيرة الأمد والتي يتواجد هدفها التالي عند 1.2777.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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