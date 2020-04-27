شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليهاجم مستوى 1.0840 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات بإغلاق يومي فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لزيارة مستوى 1.0966 مبدئياً.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية تدعم فرص الانخفاض من جديد، ويحتاج السعر للتداول دون 1.0840 لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.0700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط