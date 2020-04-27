شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 27-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لإغلاقات سلبية دون مقاومة القناة الهابطة والمتمثلة بمستوى 780.00 ليزيد ذلك من فرص هبوطه نحو المحطات السلبية والتي تتمثل حاليا بمستوى 710.00 و 680.00 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيعمل على إلغاء النظرة الهابطة لنتوقع تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط