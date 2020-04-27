شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يهاجم المقاومة-تحليل - 27-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لضغوط إيجابية جديدة ناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 مما دفع به ذلك لتشكيل موجه صاعدة ومواجهة المقاومة المستقرة عند 133.40.

يعتمد السيناريو القادم على قوة المقاومة الحالية, لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات الهابطة والبدء باستهداف المستويات السلبية المستقرة عند 131.40 و 130.60, أما القفز فوق هذه المقاومة فإن ذلك سيجبره على الاندفاع بشكل صاعد ليتمكن بذلك من الوصول نحو 134.60 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية الأولى للميل الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.45 و 131.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة