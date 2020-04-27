شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد حوالي 17% بفعل مخاوف امتلاء مستودعات التخزين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بعد موجة من التعافي على مدار ثلاثة أيام ، ليفقد الخام الأمريكي حوالي 17% ،وخام برنت أكثر من 7% ، بفعل مخاوف امتلاء مستودعات تخزين النفط فى معظم أنحاء العالم خاصة فى الولايات المتحدة ، بجانب الشكوك حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 16.90% إلى مستوي 14.39$ ،من مستوى الافتتاح عند 17.31$، وسجل أعلى مستوي عند 17.31$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 7.1% إلى مستوي 20.02$ ، من مستوى الافتتاح عند 21.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 21.90$.

حقق الخام الأمريكي ، عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، استنادا على آمال تحرك كبار المنتجين لإجراء تعميق إضافي فى تخفيضات الإنتاج المحتملة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الخام الأمريكي "عقود يونيو" أكثر من 6% ، وانخفض الخام الدولي"نفط برنت" بنسبة 22% ، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب مخاوف انهيار الطلب العالمي ،واتساع الفجوة بين العرض والطلب فى السوق.

أكبر الأزمات التي تواجه أسعار النفط العالمية فى الوقت الحالي ، قرب امتلاء مستودعات التخزين فى معظم أنحاء العالم بالطاقة الكاملة ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

مستودعات التخزين فى كوشينغ أوكلاهوما الأمريكية على وشك الوصول إلي الطاقة الاستيعابية القصوى ،مع ارتفاع مخزونات الخام التجارية إلى حوالي 519 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 17نيسان/أبريل ، بالقرب من المستوي القياسي 535 مليون برميل المسجل فى عام 2017.

وهناك أيضا أزمة الشكوك حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

Advertisements

أعلن تحالف "أوبك بلس" عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا.

وعلى حسب تقديرات معظم مؤسسات الطاقة الدولية ، انخفض الطلب العالمي فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا ، والطلب مرشح لمزيد من الهبوط الحاد فى حال استمر وضع " الإغلاق الكبير" للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

وفى حالة التعاون الجاد بين كبار المنتجين ،ودخول اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي ،المتوقع تسجيل فائضا فى المعروض بحوالي 10 مليون برميل ، لتتسمر الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض فى السوق ،الأمر الذي يسبب المزيد من الاختلال فى صناعة النفط العالمية.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 60 منصة ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 378 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 29 تموز/يوليو 2016.

الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط المنهارة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.2 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 17 نيسان/أبريل الجاري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.