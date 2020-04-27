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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع اتجاه العديد من الدول الكبرى خاصة فى أوروبا إلى تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة ، فى ظل تراجع معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.0859$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0821 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0811$.
حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0727$.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة و التركيز على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.
عززت المؤشرات الصادرة الأسبوع الماضي ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي ، بيانات نيسان/أبريل ، توقعات اتجاه اقتصاد منطقة اليورو إلى تسجيل أسوأ ركود على الإطلاق خلال النصف الأول من هذا العام ،بسبب جائحة فيروس كورونا.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
بخلاف تراجع مستويات الدولار بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح ،تتباطأ عمليات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفضل تحسن نسبي فى شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع اتجاه العديد من الدول الكبرى خاصة فى أوروبا إلى تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة ، فى ظل معدل الإصابات و الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع ،صوب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ، والذي يجري مناقشات واسعة على كيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد 19.
ويتعرض البنك لمزيد من الضغوط السلبية بعد فشل صناع السياسة فى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ، فى التوصل إلى توافق بشأن تفاصيل صندوق طوارئ بقيمة تريليون يورو لدعم الدول المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا.
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