المؤشر نيكى يصعد 2.7 بالمئة بفضل نتائج شركات مشجعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا كبيرا اليوم الاثنين، مع تحسن المعنويات في السوق بفضل بعض نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات وارتفاع التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكي 2.7 بالمئة إلى 19783.22 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أبريل.

وأعلن بنك اليابان خلال فترة الاستراحة في منتصف النهار إجراءات كانت متوقعة إلى حد بعيد لتخفيف أزمة التمويل للشركات تشمل زيادة مشترياته من الأوراق التجارية وسندات الشركات ولكن تأثير قرار البنك على السوق جاء متواضعا.

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وقفز سهم أدفانتست كورب 8.4 بالمئة بعدما توقعت الشركة الموردة لمعدات اختبار الرقائق زيادة أرباح التشغيل 14.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو.

وزاد سهم فانوك لصناعة المعدات الآلية للمصانع 12 بالمئة بعد أن جاء انخفاض أرباح الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس أقل مما كان يخشى البعض.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة ليسجل 1447.25 نقطة وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية باستثناء واحد لعدد 33 قطاعا على المؤشر على ارتفاع في بورصة طوكيو.