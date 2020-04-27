شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.8% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.8% رابحاً 54.50 نقطة ليصل إلى مستوى 6893.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.4% خاسراً 425.16 نقطة ليصل إلى مستوى 7462.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 159.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفع 152 سهماً، فيما تراجع 35 سهماً.

وارتفع 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.18%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.46%، ثم قطاعى البنوك والرعاية الصحية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاعا الأدوية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.38%، 0.18%، على التوالى.

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وجاء سهم "عناية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أبو معطى" بنسبة 9.93%، فيما تراجع سهم "سويكورب وابل ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة 4.72%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 1.55%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق التخفيض فى كمية الأوراق المالية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاونى على حسابات المركز للمساهمين المستحفين يوم الاثنين الموافق 27 إبريل.