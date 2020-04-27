شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة يتفقد سير العمل بمشروع "بادية أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشروع "بادية أكتوبر" يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومدي تقدم الأعمال للمشروع، وإزالة أى عقبات تواجه التنفيذ.

وأكد المهندس عادل النجار، خلال جولته بالموقع، على ضرورة دفع العمل بالمشروع والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز الأعمال، وكذا الكفاءة والجودة فى التنفيذ، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

وقال المهندس عادل النجار: إن المشروع يتضمن وحدات سكنية وڤيلات بتصميم معمارى فريد، ويوفر نمطاً مميزاً من الحياة، فضلا عن مساحات خضراء ممتدة فى مختلف أنحاء المدينة توفر فرصة الاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة وحياة صحية.

جدير بالذكر أن مشروع "بادية أكتوبر" يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ممثلا فى شركة "بالم هيلز"، وتبلغ مساحة المشروع حوالى 3 آلاف فدان.

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كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 10 آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (3 مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى 8 مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ800 فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو 42 ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

وأكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى 42048 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات‪.‬

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/ يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/ يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/ يوم‪.‬