شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 10 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% رابحاً 34.28 نقطة ليصل إلى مستوى 4757.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.87% رابحاً 44.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5118.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.36% رابحاً 14.53 نقطة ليصل إلى مستوى 4047.75 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.39%، رابحاً 15.54 نقطة ليصل إلى مستوى 4009.99 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 67.3 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 4217 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاعى العقار والبنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة سنرجى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.25%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 10%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.65% ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 5%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأى الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوى لعام 2019 وعام 2020:

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شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوى لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار.

سابعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر فى المخالفات

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

ثامنا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال

شركة مجموعة عربى القابضة.