شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يصف اتفاق أوبك + الأخير بأنه بمثابة انتصار لجميع الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، أن اتفاق "أوبك +" على تخفيض إنتاج النفط كان انتصارا مشتركا ، ويصب فى مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وصرح المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى مقابلة مع صحيفة "أرجومينتى إى فاكتي" الروسية، اليوم الإثنين، بأن روسيا لم تبادر بإنهاء اتفاق "أوبك +" السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن الاتفاق على شروط استمرار خفض إنتاج النفط.
وأضاف، أنه حتى قبل انتشار وباء "كورونا " ، بدأ الاستهلاك العالمى للنفط فى الانخفاض ، وبالتالى انخفض الطلب على النفط ، وأنه بسبب انتشار فيروس "كورونا " انهار هذا الطلب.
ولفت إلى توقف الرحلات الجوية عبر العالم ، و توقف أحد أكبر اقتصاد فى العالم - الاقتصاد الصينى - عن العمل لبعض الوقت، ثم توقفت الشركات الأوروبية والأمريكية ، منوها إلى أن الاتفاق الأخير بين روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط على تخفيض جديد فى حجم الإنتاج يعتبر انتصارا مشتركا لأنه يصب فى مصلحة جميع البلدان.
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