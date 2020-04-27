شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1606 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12150 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 5 آلاف سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 5590 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 3 آلاف سهم، 13 ألف سهم، على التوالى.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة، العربية لحليج الأقطان، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للمحابس، دايس للملابس الجاهزة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.