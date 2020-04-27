شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بمدينتى قنا الجديدة وناصر لمجابهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، الإدارات المختصة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية لأعمال رش وتعقيم الأماكن الحيوية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن أعمال التطهير والتعقيم شملت مناطق: مجمع البنوك ونقطة إسعاف المدينة، وقسم شرطة التعمير، والأسواق التجارية، وجميع المباني الخدمية والسكنية بالحي السكني الأول والحي السكني الثاني، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بقنا ومبادرة شباب قنا.

‫كان المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، قد أكد أن جهاز المدينة حصل على شھادة الأیزو رقم (٤٥۰۰۱) في مجال السلامة والصحة المھنیة، وكذا شھادة الأیزو رقم (۹۰۰۱)، في مجال إدارة نظم الجودة، والتي تعمل على توثیق إجراءات العمل بالإدارات المختلفة طبقاً للمعاییر الدولیة لمنظمة الأیزو.‬



تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بمدينتي قنا الجديدة

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‫وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: جاء حصول مدينة قنا الجديدة على تلك الشهادات كثاني مدن الصعيد، وثالث مدينة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد مدينتي طيبة الجديدة والعاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون المالية والإدارية.‬

و‫من جانبه أوضح المهندس أيوب متولي، المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شهادات الأيزو التي تم الحصول عليها، تساهم في توفیر بیئة عمل صحیة وآمنة للعاملین، وكذا الحفاظ على أصول وممتلكات الھیئة والأجھزة، طبقا للمعايير الدولية لمنظمة الأيزو، من خلال معالجة أية أخطار بالمبنى تؤدى إلى الإصابة، وعمل التوعیة اللازمة للعاملین للتعامل مع المخاطر، بالإضافة إلى وضع خطط الإخلاء للعاملین من المبنى في حالة الطوارئ.‬

وفي سياق متصل، قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط": تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لمقر الجهاز وعمارات مشروع"سكن مصر" وعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، أنه تم التأكيد على الإدارات المختصة بالجهاز، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية لمبني الجهاز والمباني الخدمية والمناطق السكنية، حفاظا على سلامة العاملين والمترددين وسكان المدينة.