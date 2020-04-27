شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2.1% زيــادة فــى كميـة لحــوم الطيـور والدواجــن عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2018. وتناولت النشرة مجموعة من المؤشرات الهامة ومنها بلغ إجمالى أعداد رؤوس الماشـية والحيوانـات الحية (أبقار- جاموس- أغـنام- ماعـز- جمال) 3‚16 مليــون رأس عام 2018 مقابـل 3‚17 مليـون رأس عـــام 2017 بنســبة انخفاض قدرهـا 5‚5%. Advertisements وبلغ إجمـالى أعــداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة3 ‚5 مليـون رأس عـام 2018 مقابل 7‚5 مليون رأس عام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 4‚7٪، كما بلغـت كمــية اللحـوم الناتجــة مــن مذبوحات الماشـية 858 ألف طن عــام 2018 مقابل 862 ألـف طـن عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5‚0٪. واضاف بيان الاحصاء، أن كمية الألبــان الناتجة من الأبقــــار والجامــــوس 5.1 مليون طــن عـــام 2018 مقابـــل 5.3 مليـــون طـــــن عـــــام 2017 بنـسبـة انخفاض قـدرها 1‚4٪، وسجلت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 59‚1 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2018 مقابــل 56‚1 مليـــون طــــن عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1‚2٪. وبلغ المحصول السنوى من البيض 10٫1 مليار بيضة عـام 2018 مقابل 10٫2 مليار بيضـة عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0٫5 ٪، وسجلت كمية إنتاج العســل 5.5 ألف طــن عــام 2018 مقابل 4.1 ألف طــن عــــام 2017بنسبة زيادة قدرها 32.4٪، وسجلت محافظة أسيوط أعلى نسبة زيادة حيث بلغت 32٫8٪ من كمية إنتاج العسل.

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