شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء بالحى الرابع بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص بالمجاورة 3 بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكب المخالفة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد علي الإدارات المعنية بجهاز المدينة بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفات بالمدينة، وذلك حرصاً من جهاز مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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