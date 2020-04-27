شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم "جى اف اتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 0.79 نقطة ليصل إلى مستوى 1302.92 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع الاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 1.3 مليون سهم بقيمة 147.3 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.74%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.41% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، فميا ارتفع سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.16%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل، حيث تمت الموافقة على انتخاب عبد الرحمن يوسف فخرو رئيساً للمجلس، الدكتور عبد الرحمن على سيف نائباً لرئيس المجلس، كما قرر المجلس تشكيل اللجان التابعة وهم اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة حوكمة الشركات والمخاطر والالتزام.

وكان المؤشر العام لبورصة البحرين، قد تراجع خلال جلسات الأسبوع الماضى، بنسبة 0.41% خاسراً 5.39 نقطة ليغلق عند 1307.59 نقطة، بحجم تداول 14.59 مليون سهم 2.58 مليون دينار بحرينى.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 8.97%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 10.43%.