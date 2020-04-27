شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين وعيار 21 يسجل 747 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، بعد الإجازة الرسمية لسوق الصاغة في مصر، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 747 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 640 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 747 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 853 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5976 جنيها.

أوقية الذهب 1719 دولار. عيار 21 سجل 747 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 853 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5976 جنيها.أوقية الذهب 1719 دولار.

وكانت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات، كشفت ارتفاع صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 58% خلال الربع الأول من 2020 لتبلغ 743 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار خلال نفس الربع من 2019.

وأوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية، أن معظم صادرات القطاع تندرج تحت المشغولات اليدوية من الذهب والأحجار الكريمة ذات النقوش الفرعونية، المصنوعة من الذهب "الخرطوش" يكتب عليها الأسماء باللغة الهيروغليفية، وغيرها من المنتجات التى يتم تجميعها يدوياً.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إن هناك مساعى لتنمية القطاع وتطوير المنتجات ودراسة العقبات التى تواجه الصادرات، للعمل على إزالتها حتى لا نفقد أسواقنا التقليدية مثل الإمارات والسعودية والكويت، ونعمل على الارتفاع التدريجى للصادرات.

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قررت الشعبه العامة لتجاره المصوغات و المجوهرات، إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومي الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن العمل في محلات المجوهرات يبدأ من الساعة 10 صباحا إلي الساعة 5 مساء، والإجازه الأسبوعيه يوم الأحد في أغلب الأسواق بمحافظات مصر.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

والقرار الجديد للشعبة العامة للذهب، فإن محلات بيع المجوهرات والذهب ستفتح أبوابها أمام الجمهور طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد وهو الإجازة الرسمية لسوق الصاغة.