شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مبادرة لتزيين الجزر والميادين والأماكن العامة بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ مبادرة لتجميل وتزيين الجزر والميادين المختلفة والأماكن العامة في أنحاء المدينة كافة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة مستثمرى مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن تلك المبادرة عبرت عن الأفكار الإيجابية التي تمثلت فى إبداعات وتصميمات عصرية جديدة ساهمت فى تزيين عدة مناطق وميادين بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع المهندسة سالي حسني مسؤولة التجميل بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: تأتى المبادرة في إطار إضفاء لمسات جمالية لبث الروح الايجابية بالمدينة، في الشوارع والأماكن العامة، خاصة في ظل الازمة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة بسبب فيروس كورونا.



مبادرة لتزيين الميادين بمدينة القاهرة الجديدة

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كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد سلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها وتأثيثها للسكان المتضررين من حريق عقار بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، والذي نشب فيه حريق مدمر منذ عدة أشهر.

وقال المهندس أمين غنيم: تم تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة جاهزة ومؤثثة بالكامل بعد رفع كفاءة العقار المحترق عقب ترميم آثار الحريق وانتهاء جهاز المدينة من إعادة الشئ إلى أصله حفاظا علي تلك الأسر التي لا ذنب لها فيما حدث، وإيمانا من جهاز القاهرة الجديدة بدور الدولة المصرية في مراعاة الأسر الأكثر احتياجا.

وتوجه المهندس آمين غنيم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط علي الدور الوطني الذى قام به من إهداء لجهاز القاهرة الجديدة بأثاث الـ 4 وحدات المتضررة من الحريق على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، تضامنا مع سكان القطامية بمدينة القاهرة الجديدة المتضررين من الحريق.



جانب من مبادرة تزيين الجزر والميادين

جدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة كان قد سبق واستأجر 4 وحدات سكنية مؤثثة للسكان المتضررين من الحريق بالقطامية أثناء الفترة الماضية، قبل إعادة الشىء إلى أصله ورفع كفاءة العقار، حماية للأسر المتضررة.