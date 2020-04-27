شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى خضراء بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات على رأسها التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.71% رابحاً 14.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1970.89 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها التأمين.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 187.8 مليون سهم محققة ما قيمته 179.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3415 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 17 سهماً، فيما انخفض 12 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.29%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.35%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.30%.

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وفى سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، والتى عقدت أمس، وحددت الشركة الاجتماع الثانى يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة دبى للاستثمار، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، والذى أقر اعتماد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوى الرابع والعشرين يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو المقبل، فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، بمقر الشركة بمجمع دبى للاستثمار بجبل على، كما أقر المجلس الموافقة على الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النشر.

كما وافق مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار، على الاستفادة من الإعفاء الذى منحته هيئة الأوراق المالية والسلع فى تعميمها يوم 2 إبريل، وبالتالى تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع المنتهى فى 31 مارس عام 2020، وكذلك الإفصاح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام المنتهى فى 30 يونيو فى أول قبل الفترة الزمنية التى منحتها الهيئة.

وفى سياق آخر أعلن بنك دبى الإسلامى، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل، لمناقشة البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس لعام 2020، وذلك بجانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع.