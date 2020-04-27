شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في أربعة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ السادس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.69% لتتداول حالياً عند 770.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 765.38$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 768.63$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 99.97 مقارنة بالافتتاحية عند 100.23.

Advertisements

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة التحفيز التي تقدر 484$ مليار في أعقاب تمرير مشروع القانون من الكونجرس الأمريكي مسبقاً، ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب وقع أيضا سابقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.81 مليون ولقي 193,825 شخص مصرعهم في 213 دولة.