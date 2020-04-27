شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن التلفزيون الرسمي في السعودية تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر.

كانت وزارة الداخلية السعودية قد مددت في 29 مارس الماضي العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرت "العربية".

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ويأتي ذلك على الرغم من إعلان السعودية أمس، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من الشهر نفسه.

وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوماً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.