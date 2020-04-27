شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة شركات سعودية للتأهل لطرح شراء 10% من احتياجات المملكة من القمح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جددت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10% من احتياجات المملكة السنوية من القمح.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ومن الشروط أن تكون الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي عن 51%.

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وشملت الشروط أن يكون القمح منتجا من مزارع في الخارج لصالح الشركة، إضافة إلى أن يكون المنتج مطابقا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وعلى ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5 آلاف طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة التواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعماً للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

ويمثل برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.