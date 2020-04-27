شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية تتجاوز الـ 4 مليارات ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عادل عبدالرحمن السحيمي، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي، إن حجم المبادرات التي أطلقها الصندوق وتستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال.

وأوضح أن الصندوق تيقن في بداية الأزمة إلى أن العملاء بحاجة إلى المساعدة والدعم، لذلك قام قبل أسابيع بإطلاق مبادرة إعادة هيكلة جميع قروض المشاريع الصغيرة، ثم أطلق 3 مبادرات إضافية الأسبوع الماضي، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن هناك 400 مشروع ستستفيد من مبادرة إعادة هيكلة وجدولة الأقسام، بما يصل إلى 3 مليارات ريال.

وأوضح أن الصندوق يدرس أكثر من 250 مشروعاً آخر للاستفادة من الدعم الإضافي الذي قد يصل إلى أكثر من مليار ريال.

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يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد قروضاً خلال العام الماضي بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن عام 2018 من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

في منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين.

وتستهدف استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020، عدداً من الأمور، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

وتستهدف الاستراتيجية تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، ويستهدف الصندوق القيام بخطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.